01.08 08:48 MIGnews.com

Посланник Путина: иранцы отошли на 85 км от границы Израиля

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В связи с началом переговоров Астана- 10 в Сочи специальный посланник президента Владимира Путина по Сирии Александр Лаврентьев дал интервью российскому порталу Sputnik.Лаврентьев, кроме прочего, заявил: “Конечно же мы, мы принимаем в расчет интересы соседних государств, интересы Израиля, наш президент об этом говорил. Нaм удалось добиться того, чтобы иранские силы были отведены на 85 км от границы с Израилем”.Лаврентьев добавил: “Ситуация реально начинает изменяться к лучшему, и она может продолжит изменяться. Я понимаю, что конституционный процесс может оказаться очень сложным, некоторые люди отзовут свои кандидатуры, новые будут включены в состав конституционного комитета. Но я верю, что в целом у процесса - хорошие перспективы”.Лаврентьев также подчеркнул, что с точки зрения Россия "израильская озабоченность в связи с иранским присутствием на границе снижается". Отвечая на прямой вопрос об этом, Лаврентьев сказал: да, конечно, мы в этом совершенно уверены”.