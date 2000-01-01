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скриншот с видео YouTube | Фото: AFP01.08 10:09   MIGnews.com

Трамп начал возведение стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что строительство стены на границе с Мексикой, которая сможет обеспечивать непроходимость границы для незаконных мигрантов, уже начато.

По его словам, планируется "огромная пограничная охрана, которая будет включать в себя стену. Мы уже начали строительство стены. У нас есть $1,6 млрд, и мы начали строить большие участки стены", - передали его слова на Fox News.


Такое заявление президент сделал в ходе встречи с республиканскими активистами во Флориде. Однако ранее Трамп заявил, что приостановит работу правительства, если демократы не поддержат закон об охране границ, в частности, строительство стены на границе с Мексикой.

"Безопасность границ - это национальная безопасность, а национальная безопасность - долгосрочная жизнеспособность нашей страны. Закрытие правительства - очень маленькая цена для оплаты безопасности и процветания Америки!", - прокомментировал он свое заявление на странице в Twitter. Кроме того, президент резко отозвался о миграционной политике своей страны. Следуя словам Трампа, всех мигрантов нужно ловить и немедленно высылать обратно, а не вести многолетние разбирательства.


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