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Фото из архива 01.08 08:04   MIGnews.com

Facebook готовится к выборам в Конгрессе США

Социальная сеть Facebook удалила несколько десятков учетных записей, а также приложения для обмена фото с Instagram.

Как сообщается в пресс-службе соцсети, всего было удалено 32 аккаунта и несколько приложений. Разработчики объясняют такое поведение необходимостью очистить сеть перед выборами. Кроме того, было обнаружено, что все эти страницы вели подозрительную деятельность и скрывали информацию о себе.

"Они были вовлечены (во что-то -ред.) и их поведение координировалось. Такое поведение не допускается на Facebook, потому что мы не хотим, чтобы люди или организации, создающие сети учетных записей, вводили в заблуждение других о том, кто они, или что они делают", - указано в сообщении разработчиков соцсети.

Кроме того, в Facebook считают, что удаленные аккаунты были связаны с предстоящими протестами перед выборами в Конгресс. Организаторы убеждены - аккаунты фальшивые и были направлены на политическую деятельность внутри соцсети подобно тем, что, по информации США, повлияли на прошлые президентские выборы, однако уже более продуманные.


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