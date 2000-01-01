01.08 21:44 MIGnews.com

Нетаниягу предоставил мирный план друзской общине

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Сегодня состоялась очередная встреча сформированной премьер-министром Биньямином Нетаниягу рабочей группы по делам друзской общины, которую возглавил и.о. генерального директора министерства главы правительства Йоав Горовиц, в состав которой вошли духовный лидер общины шейх Муафак Тариф, министры Аюб Кара и Ярив Левин, депутат Кнессета Хамад Амар, бывший депутат Шакиб Шанан, главы местных советов и друзские офицеры запаса.Премьер-министр и группа сформулировали план, несущий революцию для правового статуса представителей меньшинств, в частности членов друзской общины, которые служат в органах безопасности. Шейх Тариф приветствовал проделанную работу и поблагодарил премьер-министра за быстрые и серьезные действия. План будет представлен главам общины.Cодержание плана:1. Законодательное закрепление статуса друзов и черкесов. Закон будет признавать вклад друзской общины в дело строительства государства Израиль, укрепления безопасности и формирования израильского общества как эгалитарного и гетерогенного. Также закон будет поддерживать общинные институты (религиозные, образовательные, культурные), поселения друзов, включая решения в сфере жилищного строительства, а также создание новых поселений по мере необходимости, сохранение друзского наследия.2. Законодательное обеспечение преимущественных прав представителей меньшинств всех религий и национальностей, которые служат в органах безопасности, с целью достижения социального равенства.3. Закрепление в Основном законе признания вклада тех, кто принимает участие в защите государства, вне зависимости от вероисповедания или национальной принадлежности, в том числе друзов.Кроме того, и.о. генерального директора министерства главы правительства объявил о создании комиссии министров по делам друзской общины под руководством премьер-министра, которая займется, в частности, продвижением плана и контролем за его исполнением.Детали плана будут сформулированы в течение 45 дней в рамках совместной работы представителей правительства и представителей общины, в соответствии с законом и с одобрения юридического советника правительства. Законодательные действия начнутся сразу с началом зимней сессии Кнессета и завершится в течение 45 дней.