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Трамп требует остановить расследование в России | Фото:01.08 21:24   MIGnews.com

Трамп требует остановить расследование в России

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре призвал генерального прокурора США Джеффа Сешнса "немедленно" остановить расследование спецпрокурора Роберта Мюллера в преддверии выборов в России.

Об этом в среду, 1 августа сообщает The Times of Israel.

"Это ужасная ситуация, и генеральный прокурор Джефф Сешнс должен сейчас же остановить эту сфальсифицированную охоту на ведьм, пока она не запятнала нашу страну еще больше", - написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.

Напомним, американский лидер обвинил спецпрокурора, возглавляющего это расследование, в конфликте интересов, но не представил каких-либо подтверждений того, что команда Мюллера настроена против него.

По словам официального представителя министерства юстиции США, ведомство пока не может дать комментарий.

Отметим, что на этой неделе начался процесс над бывшим руководителем предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом, которого власти США обвиняют в ряде преступлений.

Москва отрицает вмешательство в предвыборную кампанию 2016 года, а президент Соединенных Штатов говорит, что его штаб не вступал в сговор с Россией.


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