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Нетаниягу призвал Иран не блокировать ключевой водный путь | Фото:01.08 20:52   MIGnews.com

Нетаниягу призвал Иран не блокировать ключевой водный путь

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу предупредил Иран о попытке заблокировать ключевой водный путь Баб аль-Мандеб в Красном море.

Об этом в среду, 1 августа сообщает The Times of Israel.

"Если Иран попытается заблокировать пролив Баб аль-Мандеб, я убежден, что этот шаг осудить вся международная коалиция, и он будет вынужден остановить это", - заявил глава правительства на военно-морской церемонии.

По его словам, "в эту коалицию войдет также Израиль".

Напомним, что Саудовская Аравия на прошлой недели приостановила поставки нефти через важнейшую водную артерию в ответ на агрессию со стороны йеменских повстанцев, которые дважды обстреливали крупнотоннажные саудовские танкеры.

Министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих подтвердил, что 25 июля утром в Красном море были обстреляны два танкера класса Very Large Crude-Oil Carrier (VLCC), которыми управляет государственная судоходная компания Bahri.

Одному из судов был причинен незначительный ущерб, разлива нефти не зафиксировано. Ранее в тот же день повстанцы группировки "Хаути" взяли на себя ответственность за нападение на саудовский танкер близ порта Ходейда (Йемен).


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