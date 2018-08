01.08 20:52 MIGnews.com

Нетаниягу призвал Иран не блокировать ключевой водный путь

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу предупредил Иран о попытке заблокировать ключевой водный путь Баб аль-Мандеб в Красном море.Об этом в среду, 1 августа сообщает The Times of Israel "Если Иран попытается заблокировать пролив Баб аль-Мандеб, я убежден, что этот шаг осудить вся международная коалиция, и он будет вынужден остановить это", - заявил глава правительства на военно-морской церемонии.По его словам, "в эту коалицию войдет также Израиль".Напомним, что Саудовская Аравия на прошлой недели приостановила поставки нефти через важнейшую водную артерию в ответ на агрессию со стороны йеменских повстанцев, которые дважды обстреливали крупнотоннажные саудовские танкеры.Министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих подтвердил, что 25 июля утром в Красном море были обстреляны два танкера класса Very Large Crude-Oil Carrier (VLCC), которыми управляет государственная судоходная компания Bahri.Одному из судов был причинен незначительный ущерб, разлива нефти не зафиксировано. Ранее в тот же день повстанцы группировки "Хаути" взяли на себя ответственность за нападение на саудовский танкер близ порта Ходейда (Йемен).