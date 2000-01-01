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Команда Нетаниягу разработала план примирения с друзами | Фото:01.08 20:09   MIGnews.com

Команда Нетаниягу разработала план примирения с друзами

Команда, возглавляемая премьер-министром Биньямином Нетаниягу, в ответ на жалобы друзской общиной на фоне недавно принятого закона о национальном характере Израиля, раскрыла подробности плана примирения с друзами.

Об этом в среду, 1 августа сообщает The Times of Israel.

По данным издания, план включает в себя ряд мер, которые являются своего рода компромиссом между позицией израильского правительства и пожеланиями лидеров друзов.

Также в план включено: принятие законов, закрепляющих статус друзов и черкесских общин в законодательстве Израиля, предоставление льгот представителям национальных меньшинств, которые служат в службах безопасности, и официальное признание их вклада в защиту государства.


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