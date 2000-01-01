01.08 19:07 MIGnews.com
Друзский офицер ушел в отставку из-за спорного закона
Третий друзский офицер запаса принял решение уйти из ЦАХАЛа в знак протеста против спорного закона о нации, принятого израильским Кнессетом на прошлой неделе .
Об этом в среду, 1 августа сообщает The Jerusalem Post
.
По данным издания, 49-летний офицер запаса, врач 91-й дивизии, заявил в эфире израильского радиоканала, что "этот закон вредит нееврейским гражданам Израиля. Я ощущаю дискриминацию".
Ранее два друза раскритиковали в Facebook новый израильский закон и объявили о своем намерении уйти из армии. За это один из них, Амир Джамал, был отстранен от службы на 2 недели.
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