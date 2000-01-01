Беннет - друзам: не нужно доказывать свою верность

В своем послании Беннет высоко оценил верность друзской общины к Израилю.
"Друзы не должны доказывать свою верность Израилю. За 70 лет это уже стало очевидным", - написал министр.
Министр отметил, что каждый порядочный человек, конечно, видит, что закон не наносит никакого вреда индивидуальным правам всех граждан, но некоторые силы "перехватили инициативу, чтобы разделить друзов и государство".
"Читайте закон" — продолжает Беннет, — "если Израиль не будет еврейским, он не будет вообще". "Закон, в том виде, в котором он сформулирован, имеет важное значение".
"Давайте сядем вместе и решим ваши проблемы с образованием, с рабочими местами, разработаем специальный закон, который навсегда определит ваш статус", - предложил Беннет компромисс.
"Давайте не будем портить наш альянс. Я люблю вас, мои братья друзы", - добавил он.