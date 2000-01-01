Рухани вызывают для отчета из-за спада экономики

По данным издания, парламентарии хотят, чтобы Рухани проинформировал, как его правительство справляется с проблемами в экономике.
На веб-сайте парламента законодатели заявили, что иранский лидер должен появиться в течение месяца на открытой сессии, чтобы предоставить отчет парламентариям.
Уточняется, что конкретной даты не было об’явлено.
Законодатели хотят, чтобы Рухани объяснил, почему после более чем двух лет с момента подписания ядерной сделки, которая ограничила ядерную программу Тегерана в обмен на отмену большинства международных санкций, иранские банки по-прежнему имеют ограниченный доступ к глобальным финансовым услугам.
Отметим, что иранского президента вызывают в парламент на фоне проявлений общественного недовольства.
Как известно, с начала года в Иране начался ряд акций протеста в связи с высокими ценами, нехваткой воды и коррупцией в стране.
Во вторник сотни людей собрались в городах по всей стране, включая Исфахан, Карадж, Шираз и Ахваз, в знак протеста против высокой инфляции.
Напомним, во вторник Тегеран отказался от предложения президента США Дональда Трампа о переговорах. В частности, в Иране назвали предложение о переговорах без предварительных условий бесполезным и унизительным.