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Рухани вызывают для отчета из-за спада экономики | Фото:01.08 18:04   MIGnews.com

Рухани вызывают для отчета из-за спада экономики

Парламент Ирана объявил, что проведет специальную сессию, чтобы задать вопросы президенту Хасану Рухани в связи со спадом экономики.

Об этом в среду, 1 августа сообщает The Times of Israel.

По данным издания, парламентарии хотят, чтобы Рухани проинформировал, как его правительство справляется с проблемами в экономике.

На веб-сайте парламента законодатели заявили, что иранский лидер должен появиться в течение месяца на открытой сессии, чтобы предоставить отчет парламентариям.

Уточняется, что конкретной даты не было об’явлено.

Законодатели хотят, чтобы Рухани объяснил, почему после более чем двух лет с момента подписания ядерной сделки, которая ограничила ядерную программу Тегерана в обмен на отмену большинства международных санкций, иранские банки по-прежнему имеют ограниченный доступ к глобальным финансовым услугам.

Отметим, что иранского президента вызывают в парламент на фоне проявлений общественного недовольства.

Как известно, с начала года в Иране начался ряд акций протеста в связи с высокими ценами, нехваткой воды и коррупцией в стране.

Во вторник сотни людей собрались в городах по всей стране, включая Исфахан, Карадж, Шираз и Ахваз, в знак протеста против высокой инфляции.

Напомним, во вторник Тегеран отказался от предложения президента США Дональда Трампа о переговорах. В частности, в Иране назвали предложение о переговорах без предварительных условий бесполезным и унизительным.


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