Фридман отметил "истинную дружбу" между Израилем и США
Посол США в Израиле Дэвид Фридман вчера утром посетил пожарную станцию в южном городе Сдерот, чтобы поблагодарить пожарных, борющихся с постоянными поджогами, угрожающими природе и сельскому хозяйству страны.
По данным издания, посол также встретился с группой из 10 американских пожарных, которые недавно прибыли в Израиль, чтобы помочь своим израильским коллегам бороться с пожарами, вызванными зажигательными воздушными змеями и воздушными шарами, запущенными из Газы на территорию Еврейского Государства.
Фридман поблагодарил израильских и американских пожарных, которые приехали со всех концов Соединенных Штатов, и сказал: "Они продемонстрировали удивительную солидарность между американским народом и израильским народом. Это акт истинной дружбы и настоящей любви, и я считаю, что люди здесь наверняка знаю, что если Соединенным Штатам понадобится помощь, то израильтяне отправятся в Соединенные Штаты, чтобы помочь".