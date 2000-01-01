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Фридман отметил `истинную дружбу` между Израилем и США | Фото:02.08 09:54   MIGnews.com

Фридман отметил "истинную дружбу" между Израилем и США

Посол США в Израиле Дэвид Фридман вчера утром посетил пожарную станцию в южном городе Сдерот, чтобы поблагодарить пожарных, борющихся с постоянными поджогами, угрожающими природе и сельскому хозяйству страны.

Об этом в среду, 1 августа сообщает Arutz Sheva.

По данным издания, посол также встретился с группой из 10 американских пожарных, которые недавно прибыли в Израиль, чтобы помочь своим израильским коллегам бороться с пожарами, вызванными зажигательными воздушными змеями и воздушными шарами, запущенными из Газы на территорию Еврейского Государства.

Фридман поблагодарил израильских и американских пожарных, которые приехали со всех концов Соединенных Штатов, и сказал: "Они продемонстрировали удивительную солидарность между американским народом и израильским народом. Это акт истинной дружбы и настоящей любви, и я считаю, что люди здесь наверняка знаю, что если Соединенным Штатам понадобится помощь, то израильтяне отправятся в Соединенные Штаты, чтобы помочь".


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