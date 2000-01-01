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Экс глава Шин-бета призвал Ривлина подписывать закон о нации | Фото:01.08 16:34   MIGnews.com

Аялон призывает Ривлина не подписывать закон о нации

Бывший глава службы безопасности Шин-бет призывает президента Реувена Ривлина не подписывать закон, определяющий Израиль как национальное государство еврейского народа.

Об этом в среду, 1 августа сообщает The Times of Israel.

"Согласно Основному закону Израиля, чтобы закон вступил в силу, ему требуется подпись президента. Обычно, подписание закона – это вопрос ритуала и не требует специального обсуждения. Это не касается данного закона – я верю, что ваша рука дрогнет, как только вы возьмете ручку", - написал Ами Аялон в открытом письме к Ривлину.

"Если закон будет принят, он поставит вас и ценности, в которые вы верите, которые направили вас к общественной жизни, перед дилеммой: пойти против совести или исполнить вашу президентскую присягу, чтобы остаться верным Государству Израиль и его законам", - подчеркнул он.

Отметим, что Аялон, который после ухода из Шин-бет, стал депутатом лейбористкой партии, утверждает, что закон подрывает усилия Ривлина по содействию национальному единству.

Он также добавил, что закон "отрицает Декларацию независимости и унижает ее статус как основу наших национальных ценностей".


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