Корбин извинился за сравнение Израиля с нацистской Германией

Лидер лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин извинился за организованное им в 2010 году мероприятие, в ходе которого Израиль сравнили с нацисткой Германией.Об этом в среду, 1 августа сообщает The Times of Israel "Раньше, в поисках справедливости для палестинского народа и мира в Израиле и Газе, я организовывал официальные встречи с людьми, чьи взгляды я полностью отвергаю", - цитирую Корбина британские СМИ."Прошу прощения за беспокойство и беспокойство, которые это визвало", - добавил он.По данным издания, это мероприятие стало частью британского турне Never Again for Anyone - Auschwitz to Gaza.