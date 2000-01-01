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Корбин извинился за сравнение Израиля с нацистской Германией | Фото:01.08 16:18   MIGnews.com

Корбин извинился за сравнение Израиля с нацистской Германией

Лидер лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин извинился за организованное им в 2010 году мероприятие, в ходе которого Израиль сравнили с нацисткой Германией.

Об этом в среду, 1 августа сообщает The Times of Israel.

"Раньше, в поисках справедливости для палестинского народа и мира в Израиле и Газе, я организовывал официальные встречи с людьми, чьи взгляды я полностью отвергаю", - цитирую Корбина британские СМИ.

"Прошу прощения за беспокойство и беспокойство, которые это визвало", - добавил он.

По данным издания, это мероприятие стало частью британского турне Never Again for Anyone - Auschwitz to Gaza.


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