01.08 16:13 MIGnews.com

Ортодоксы рассказали, как Нетаниягу купил их поддержку

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Председатель финансовой комиссии Кнессета Моше Гафни (Яадут а-Тора) присоединился к критикам Закона о национальном характере государства Израиль, назвав его плохим. В то же время он признался, что в рамках коалиционных соглашений был вынужден его поддержать.Ранее в вечернем выпуске новостей 11-ый канал ИТВ опубликовал аудиозапись с заседания его партии, на которой он говорит: "Хок ха-Леом – плохой закон, но Нетаниягу тоже помогает нам с законопроектами"."Никакой сделки по этому законопроекту не было. Было коалиционное соглашение, поэтому сделку заключать не пришлось и не придется. Такова природа демократии, когда у конкретной партии нет большинства", - прокомментировал он свои слова в эфире 2-го канала."Почему мы согласились? Потому что Нетаниягу сказал нам: этот закон для меня важен, поэтому я обещаю принять все поправки, которые вы к нему внесете. Так и было. Когда мы попросили внести поправки, они были одобрены. Но мы были против него из-за провокации в отношении национальных меньшинств. Мы были против, потому что он провоцирует ссору с арабами", - добавил Гафни.