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01.08 14:36   MIGnews.com

Британия даст палестинцам 50 млн. долларов

Правительство Великобритании более чем вдвое увеличит свою финансовую помощь Иудее и Самарии, а также Газе, и поможет в "размораживании" палестинских налогов, которые в настоящее время удерживаются Израилем.

Как утверждает министр по делам Ближнего Востока Алистер Берт, с 2018 по 2023 год Лондон собирается потратить 38 млн. фунтов стерлингов (около 50 млн. долларов) на строительство опреснительной установки и закупки солнечных батарей для жилых домов и школ. На заметку: с 2013 по 2018 год было потрачено 16 млн. фунтов.

По словам Берта, безопасными для питья в Газе являются лишь 4% воды, а электричество местному населению доступно 5 часов в сутки. Кроме того, заработная плата в анклаве ниже, чем 20 лет назад, а безработных там почти половина.

"Развивающаяся палестинская экономика играют решающую роль для заключения мира с Израилем, но на сегодняшний день заработная плата в Газе ниже, чем два десятилетия назад, и без неотложных действий палестинцы еще глубже погрузятся в нищету", - сказал он.

Кроме того, министр обещает подключить местные IT-конторы и британские предприятия к созданию рабочих мест, а также помочь с размораживанием налоговых отчислений и передачей Рамалле контроля над собранными налогами.


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