01.08 12:44 MIGnews.com

Эрдоган не смирится с "сионистской ментальностью" США

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Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что “никто не боится языка угроз, произрастающего из сионистской ментальности США”.Выпад Эрдогана был связан в связи с кризисом в отношениях с США, вызванном арестом в Турции американского пастора Эндрю Брэнсона.Эрдоган заявил, что не пойдет на компромисс в деле Брэнсона, и сказал, что “сионистская и евангелическая ментальность неприемлемы” для Анкары.Брэнсон обвиняется в “террористической активности” и 21 месяц провел в тюрьме. На прошлой неделе его перевели под домашний арест.Трамп в начале этой недели заявил, что введет против Турции “тяжелые санкции” в случае если та не освободит Брэнсона. За этим последовало заявление вице-президента Майка Пенса, сказавшего: “Освободите пастора Брэнсона немедленно - или готовьтесь к последствиям”.