ЕК опасается кибератак в период парламентских выборов
Еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг предупредил страны-члены Евросоюза о высокой вероятности совершения кибератак на правительственные органы в период выборов Европарламента в мае 2019 года и призвал сделать все возможное для минимизации убытков. Об этом сообщили на DW.
Однако Кинг заверил, что есть более опасное вмешательство в выборы, чем кибератаки, это - влияние недобросовестных СМИ или намеренное внедрение тех или иных взглядов в общество с целью манипуляции и извлечения собственной выгоды. Как пример, он назвал действия хакеров, направленные на "нарушение хода избирательной кампании с помощью ложной информации", а также "использование фейковых новостей, которые способны влиять на общественное мнение".
По его словам, "необходимо предотвратить действия, которые позволят подрывать наши демократические системы и использовать их в качестве оружия против" Европейского союза.
Помимо прочего, он обратился к модераторам YouTube и Instagram с призывом на период выборов ужесточить контроль над распространяющимися новостями, ликвидировать фейковые аккаунты и следить за недопущением появления политической рекламы в зоне их влияния. Подытожив, он назвал использование политической рекламы в интернете "оружием против демократии".