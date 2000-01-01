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Фото из архива 01.08 13:28   MIGnews.com

ЕК опасается кибератак в период парламентских выборов

Еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг предупредил страны-члены Евросоюза о высокой вероятности совершения кибератак на правительственные органы в период выборов Европарламента в мае 2019 года и призвал сделать все возможное для минимизации убытков. Об этом сообщили на DW.

Однако Кинг заверил, что есть более опасное вмешательство в выборы, чем кибератаки, это - влияние недобросовестных СМИ или намеренное внедрение тех или иных взглядов в общество с целью манипуляции и извлечения собственной выгоды. Как пример, он назвал действия хакеров, направленные на "нарушение хода избирательной кампании с помощью ложной информации", а также "использование фейковых новостей, которые способны влиять на общественное мнение".

По его словам, "необходимо предотвратить действия, которые позволят подрывать наши демократические системы и использовать их в качестве оружия против" Европейского союза.

Помимо прочего, он обратился к модераторам YouTube и Instagram с призывом на период выборов ужесточить контроль над распространяющимися новостями, ликвидировать фейковые аккаунты и следить за недопущением появления политической рекламы в зоне их влияния. Подытожив, он назвал использование политической рекламы в интернете "оружием против демократии".


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