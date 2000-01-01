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Швеция: Совбез ООН никак не мирит Израиль с палестинцами | Фото: bwats2/Flickr01.08 12:23   MIGnews.com

Швеция: Совбез ООН никак не мирит Израиль с палестинцами

Глава дипмиссии Швеции в ООН Олоф Скуг подверг критике Совет Безопасности организации за неспособность разрешить многолетний палестино-израильский конфликт.

"Совет Безопасности делает недостаточно для решения палестино-израильского вопроса, хотя он является чрезвычайно разрушительным и влияет на другие напряженные ситуации в регионе. Решение этого вопроса должно быть приоритетом. Но было ли это приоритетом? Боюсь, что нет. Все находятся в ожидании мирного плана, о котором никто ничего не знает", - так посол Швеции решил резюмировать главенство своей страны в Совбезе.

Дипломат выразил сожаление в связи с тем, что ситуация обстоит не в позитивном ключе.

"Многие события лишь отдаляют, а не приближают мир. Решение переместить посольство США из Тель-Авива в Иерусалим было не тем, что мы одобрили. И на самом деле мы открыто это критиковали", - сказал шведский посол.

Скуг также подверг критике недавно принятый Закон о национальном статусе Государства Израиль и заявил, что сектор Газа находится на грани войны.

"Практически ежедневно существует напряженность, которая быстро может обостриться. Это очень опасная ситуация, и я не думаю, что Совет Безопасности сделал достаточно для решения этой проблемы", - сказал он.

Напоследок дипломат добавил, что никаких признаков того, что в ближайшие месяцы тенденция переменится, он не видит.


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