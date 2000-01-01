01.08 11:13 MIGnews.com

Броши подал к Габаю иск на 300 тысяч

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Депутат Кнессета Эйтан Броши подал в суд на главу своей партии Ави Габая.Броши обвиняет в том, что тот без всяких на то оснований назвал его “секс-преступником”.Габай исключил Броши из партии и потребовал, чтобы тот покинул Кнессет.Броши требует от Габая возмещение морального ущерба в размере 300 тысяч шекелей.Броши заявил: “Габай, не позаботившись разобраться в фактах, учинил постыдный трибунал, который быстро перерос в настоящий линч”.