01.08 11:13 MIGnews.com
Броши подал к Габаю иск на 300 тысяч
Депутат Кнессета Эйтан Броши подал в суд на главу своей партии Ави Габая.
Броши обвиняет в том, что тот без всяких на то оснований назвал его “секс-преступником”.
Габай исключил Броши из партии и потребовал, чтобы тот покинул Кнессет.
Броши требует от Габая возмещение морального ущерба в размере 300 тысяч шекелей.
Броши заявил: “Габай, не позаботившись разобраться в фактах, учинил постыдный трибунал, который быстро перерос в настоящий линч”.
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