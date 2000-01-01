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Броши подал к Габаю иск на 300 тысяч 01.08 11:13   MIGnews.com

Броши подал к Габаю иск на 300 тысяч

Депутат Кнессета Эйтан Броши подал в суд на главу своей партии Ави Габая.

Броши обвиняет в том, что тот без всяких на то оснований назвал его “секс-преступником”.

Габай исключил Броши из партии и потребовал, чтобы тот покинул Кнессет.

Броши требует от Габая возмещение морального ущерба в размере 300 тысяч шекелей.

Броши заявил: “Габай, не позаботившись разобраться в фактах, учинил постыдный трибунал, который быстро перерос в настоящий линч”.


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