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Три немецких города заявили, что примут еще больше беженцев 01.08 10:41   MIGnews.com

Три немецких города заявили, что примут еще больше беженцев

Три важных немецких города - Бонн, Кельн и Дюссельдорф направили в адрес канцлера Ангелы Меркель письмо, в котором выражают готовность принять еще больше беженцев.

Мэры городов сообщают: “мы хотим послать сигнал гуманности, права на предоставление убежища и интеграции беженцев”.

Мэры Бонна, Кельна и Дюссельдорфа заявили, что готовы принимать беженцев, спасенных в море. Они также потребовали от властей немедленно возобновить спасательные операции в Средиземном море.

Мэры надеются, таким образом, принудить новое популистское правительство Италии отменить решение о запрете захода кораблей с беженцами в итальянские порты. По данным ООН, с начала текущего года 1400 человек утонуло при попытке достигнуть берегов Европы.


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