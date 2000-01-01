01.08 10:41 MIGnews.com

Три немецких города заявили, что примут еще больше беженцев

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Три важных немецких города - Бонн, Кельн и Дюссельдорф направили в адрес канцлера Ангелы Меркель письмо, в котором выражают готовность принять еще больше беженцев.Мэры городов сообщают: “мы хотим послать сигнал гуманности, права на предоставление убежища и интеграции беженцев”.Мэры Бонна, Кельна и Дюссельдорфа заявили, что готовы принимать беженцев, спасенных в море. Они также потребовали от властей немедленно возобновить спасательные операции в Средиземном море.Мэры надеются, таким образом, принудить новое популистское правительство Италии отменить решение о запрете захода кораблей с беженцами в итальянские порты. По данным ООН, с начала текущего года 1400 человек утонуло при попытке достигнуть берегов Европы.