Турция подаст в суд на США за F-35

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара обратится в международный арбитраж в случае, если Соединенные Штаты заблокируют продажу туркам истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35.
Об этом сообщил телевизионный канал Haberturk.
Эрдоган также заявил, что Турция обратилась за помощью к США, попросив обеспечить освобождение турецкой гражданки Эбру Озкан, задержанной израильскими властями в прошлом месяце.
Ранее газета Washington Post написала, что президент Дональд Трамп обратился к премьер-министру Биньямину Нетаниягу с просьбой освободить Эбру Озкана, чтобы добиться от Турции освобождения пастора Эндрю Брансона.
В ивритоязычных СМИ сегодня подтвердили, ссылаясь на израильских чиновников, что Трамп позвонил Нетаниягу и попросил освободить Озкана.
Посольство США в Иерусалиме не дало никаких комментариев по данной информации.