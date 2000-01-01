01.08 10:10 MIGnews.com

Турция подаст в суд на США за F-35

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Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара обратится в международный арбитраж в случае, если Соединенные Штаты заблокируют продажу туркам истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35.Об этом сообщил телевизионный канал Haberturk.Эрдоган также заявил, что Турция обратилась за помощью к США, попросив обеспечить освобождение турецкой гражданки Эбру Озкан, задержанной израильскими властями в прошлом месяце.Ранее газета Washington Post написала, что президент Дональд Трамп обратился к премьер-министру Биньямину Нетаниягу с просьбой освободить Эбру Озкана, чтобы добиться от Турции освобождения пастора Эндрю Брансона.В ивритоязычных СМИ сегодня подтвердили, ссылаясь на израильских чиновников, что Трамп позвонил Нетаниягу и попросил освободить Озкана.Посольство США в Иерусалиме не дало никаких комментариев по данной информации.