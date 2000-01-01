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Турция подаст в суд на США за F-35 01.08 10:10   MIGnews.com

Турция подаст в суд на США за F-35

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара обратится в международный арбитраж в случае, если Соединенные Штаты заблокируют продажу туркам истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35.

Об этом сообщил телевизионный канал Haberturk.

Эрдоган также заявил, что Турция обратилась за помощью к США, попросив обеспечить освобождение турецкой гражданки Эбру Озкан, задержанной израильскими властями в прошлом месяце.

Ранее газета Washington Post написала, что президент Дональд Трамп обратился к премьер-министру Биньямину Нетаниягу с просьбой освободить Эбру Озкана, чтобы добиться от Турции освобождения пастора Эндрю Брансона.

В ивритоязычных СМИ сегодня подтвердили, ссылаясь на израильских чиновников, что Трамп позвонил Нетаниягу и попросил освободить Озкана.

Посольство США в Иерусалиме не дало никаких комментариев по данной информации.


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