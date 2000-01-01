Британских политиков обвинили в подкупе со стороны СМИ РФ
Международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции в мире Transparency International в своем докладе "В чьих интересах" разоблачила британских парламентариев в подкупе со стороны российского телеканала Russian Today. Для этого авторы проекта проанализировали документы Палаты общин парламента страны.
Так, более 160 политиков появились в эфире канала 381 раз с 2010 по 2017 год, за что в общей сложности получили почти 94 тысячи фунтов стерлингов, что в переводе на доллары составляет около 123 тысяч долларов.
Кроме того, в эту сумму не вошли два депутата, которые вели на канале свои полноценные шоу. Transparency International утверждает, что RT заплатила чиновникам, чтоб добиться популярности к своему контенту со стороны британских телезрителей.
"Эффект от этих действий заключается в том, чтобы обеспечить репутацию респектабельности для иностранных режимов, которые ограничивают свободу выражения мнений, совершают грубый контроль над верховенством закона и злоупотреблениями их позиции власти для личного обогащения", - указано в сообщении организации.
Сообщается, что таким образом популяризировались отрицательные стороны жизни в России, Азербайджане и Бахрейне, а так же предпринимались попытки осветить информацию с выгодной заказчику стороны. При этом 84% расходов оплачивал Азербайджан. Также он инвестировал в транспортировку и размещение британских политиков на общую сумму около 333 тысяч фунтов (более 437 тысяч долларов).
"Попытки помочь развитию демократии за рубежом в итоге будут сведены на нет, если те, кто избран представлять нас, работают в интересах режимов, стремящихся подорвать демократию", - прокомментировали неожиданную находку в агентстве.
Помимо прочего, выяснилось, что два британских политика, которые ранее получили деньги от правительства Азербайджана, выступали на выборах президента в стране в качестве независимых иностранных наблюдателей.