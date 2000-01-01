Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












День памяти жертв теракта в Дельфинариум 01.06 09:57   MIGnews.com

День памяти жертв теракта в Дельфинариум

Сегодня - годовщина теракта в тель-авивском «Дельфинариуме». В траурной церемонии, которая состоится у камня памяти жертвам, примут участие представители семей погибших, министерства абсорбции и мэрии Тель-Авива.

Председатель партии НДИ Авигдор Либерман написал в своём Фейсбуке: «Девятнадцать лет назад прозвучал взрыв в тель-авивской дискотеке «Дольфи», унесший жизни более двадцати юных израильтян и ранивший более сотни. 1 июня, День защиты детей, навсегда стал для меня днем «Дольфи». Днем, когда наши дети оказались один на один с абсолютным злом. Днем памяти и скорби.

Я приношу соболезнования родным и близким погибших и разделяю боль каждого, кто выжил в этом теракте».


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:33
В Миннеаполисе грузовик врезался в толпу протестующих  
10:14
Чемпионка Израиля - главарь сети по торговле женщинами
10:06
"Аббас не сможет ничего противопоставить аннексии"
09:54
Илон Маск ответил Рогозину на поздравление: Ха-ха-ха
09:26
Школы будут закрывать при выявлении трех зараженных
09:07
В одной из школ Гиват Зеев обнаружен коронавирус
09:03
Проиранские боевики нацелены на север Сирии
08:46
Ганц встретился с Мандельблиттом
08:43
Авиаудар на востоке Сирии: убиты пять проиранских боевиков
08:15
В тени эпидемии: Нью-Йорк - город-призрак  
08:13
Сотни участников похорон палестинца призвали к мести
08:05
"Мандельблитт поработил полицию"
07:45
65% хай-тек компаний могут не справиться с кризисом
06:50
"Бэтмен" присоединился к протестующим в Филадельфии  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  