01.06 09:57 MIGnews.com

День памяти жертв теракта в Дельфинариум

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Сегодня - годовщина теракта в тель-авивском «Дельфинариуме». В траурной церемонии, которая состоится у камня памяти жертвам, примут участие представители семей погибших, министерства абсорбции и мэрии Тель-Авива.Председатель партии НДИ Авигдор Либерман написал в своём Фейсбуке: «Девятнадцать лет назад прозвучал взрыв в тель-авивской дискотеке «Дольфи», унесший жизни более двадцати юных израильтян и ранивший более сотни. 1 июня, День защиты детей, навсегда стал для меня днем «Дольфи». Днем, когда наши дети оказались один на один с абсолютным злом. Днем памяти и скорби.Я приношу соболезнования родным и близким погибших и разделяю боль каждого, кто выжил в этом теракте».