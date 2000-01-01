01.06 10:45 MIGnews.com

Из-за поддержки уклонистов: конфликт Кахоль Лаван и Ликуда

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Израильские СМИ сообщают о новых столкновениях высших сановников партий Кахоль Лаван и Ликуд.На этот раз причиной конфликта стало назначение министром науки Ицхаром Шаем профессора Яэль Амитай членом совета директоров израильско -германского Фонда Исследований и Научного Развития.Назначение Амитай на протяжении нескольких лет блокировалось бывшим министром науки Офером Акунисом. Причиной был тот факт, что профессор Амитай подписала петиции в защиту лиц, уклоняющихся от службы в ЦАХАЛе по политическим соображениям - в качестве “протеста против оккупации”.Акунис заявил: "Несмотря на все мои усилия в последние два года - профессор Амитай отказывается отозвать свою подпись в поддержку уклонистов. Амитай настаивает на правомерности своих действий - действий, демонстративно совершенных в разгар интифады Аль-Акса, в ходе которой были убиты сотни израильских граждан - только за то, что они - евреи”.Акунис подчеркнул: "Я горд тем, что я не отошел от моих принципов и защищал их в БАГАЦе, после того, как юридический советник правительства и генеральный прокурор отказались это делать. Я все еще надеюсь на то, что министр Шай найдет другую женщину, которая сможет гордо представлять Государство Израиль в немецко-израильском Фонде Научных Исследований”.Министр Шай в ответ заявил: “Выражение своих политических взглядов - легально и не должно влиять на научные соображения”.