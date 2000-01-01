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Школы будут закрывать при выявлении трех зараженных 01.06 09:26   MIGnews.com

Школы будут закрывать при выявлении трех зараженных

Министерство здравоохранения издало новый документ, регулирующий действия образовательных учреждений в случае выявления среди учащихся или преподавателей носителей коронавируса.

Документ передан начальником службы народного здравоохранения министерства здравоохранения профессором Сигаль Садецки генеральному директору министерства просвещения, а также администрации больничных касс.

Новые инструкции предусматривают закрытие образовательного учреждения в случае выявления в нем трех случаев заражения коронавирусом. На больничные кассы возлагается ответственность за медицинский мониторинг учащихся и преподавателей в период изоляции.


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