01.06 09:26 MIGnews.com

Школы будут закрывать при выявлении трех зараженных

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Министерство здравоохранения издало новый документ, регулирующий действия образовательных учреждений в случае выявления среди учащихся или преподавателей носителей коронавируса.Документ передан начальником службы народного здравоохранения министерства здравоохранения профессором Сигаль Садецки генеральному директору министерства просвещения, а также администрации больничных касс.Новые инструкции предусматривают закрытие образовательного учреждения в случае выявления в нем трех случаев заражения коронавирусом. На больничные кассы возлагается ответственность за медицинский мониторинг учащихся и преподавателей в период изоляции.