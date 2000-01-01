Школы будут закрывать при выявлении трех зараженных
Министерство здравоохранения издало новый документ, регулирующий действия образовательных учреждений в случае выявления среди учащихся или преподавателей носителей коронавируса.
Документ передан начальником службы народного здравоохранения министерства здравоохранения профессором Сигаль Садецки генеральному директору министерства просвещения, а также администрации больничных касс.
Новые инструкции предусматривают закрытие образовательного учреждения в случае выявления в нем трех случаев заражения коронавирусом. На больничные кассы возлагается ответственность за медицинский мониторинг учащихся и преподавателей в период изоляции.