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01.06 08:46   MIGnews.com

Ганц встретился с Мандельблиттом

Альтернативный премьер-министр и министр обороны Бени Ганц провел первую встречу с юридическим советником правительства Авихаем Мандельблиттом.

На встрече двое обсудили текущую работу правительства и министерства обороны.

Ганц сказал Мандельблитту, что рассматривает правоохранительную систему и ее работников в качестве ключевого элемента гарантии демократии. Ганц подчеркнул, что он намерен защищать  и усиливать правоохранительную систему и добиваться того, чтобы она выполняла свои задачи без страха и беспристрастно.


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