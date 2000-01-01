Ганц встретился с Мандельблиттом

Альтернативный премьер-министр и министр обороны Бени Ганц провел первую встречу с юридическим советником правительства Авихаем Мандельблиттом.
На встрече двое обсудили текущую работу правительства и министерства обороны.
Ганц сказал Мандельблитту, что рассматривает правоохранительную систему и ее работников в качестве ключевого элемента гарантии демократии. Ганц подчеркнул, что он намерен защищать и усиливать правоохранительную систему и добиваться того, чтобы она выполняла свои задачи без страха и беспристрастно.