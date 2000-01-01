01.06 08:05 MIGnews.com

"Мандельблитт поработил полицию"

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Новейший скандал вокруг первого семейства Израиля, в ходе которого двух работниц резиденции премьер-министра заподозрили в даче ложных показаний в пользу Сары Нетаниягу привел к резкому столкновению между юридическим советником правительства Авихаем Мандельблиттом и адвокатами премьера.В ответ на допросы работниц в Лахав 433 адвокат семьи Нетаниягу Йоси Коэн заявил, что “Мандельблитт поработил полицию в целях обсессивного и тенденциозного преследования семьи Нетаниягу”.Адвокат Коэн сказал: “На прошлой неделе премьер-министр поведал о преступных расследованиях, проводимых полицией под прикрытием юридического советника Мандельблитта. На следующий день высшие сановники полиции угрожали ему “пошить дело”, если он продолжит критику. Сегодня они реализовали эту угрозу. Совершенно экстраординарно, полиция вмешивается в гражданский процесс, открывает пустое дело против супруги премьера. Мандельблитт поработил полицию в целях обсессивного и тенденциозного преследования семьи Нетаниягу”.В ответ Мандельблитт назвал высказывания адвоката Коэна “нонсенсом”. Мандельблитт заявил: “Мы поясняем, что в противоположность фальшивым заявлением Коэна, информация о возможных лжесвидетельствах попала в поле зрения правоохранительных органов в октябре 2019 года. Тогда же офис прокуратуры проинформировал суд о сведениях, касающихся информации предоставленной свидетелями, и поэтому потребовал перенести на более поздний срок дачу ими показаний в суде. В любом случае, расследование началось в марте. Заявления Коэна недостойны адвоката, и заслуживают всяческого осуждения, за ними не стоит никакой правды, и они не смогут отбить охоту у кого бы то ни было в правоохранительной системе от того, чтобы выполнять свою работу как положено”.Между тем, расследование деяний двух работниц - Лиоры Бабиян и Нили Кадош продолжается. Также ожидается, что на следствие вызовут заведующего хозяйством резиденции Эфи Азулая.