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Кибератака: Иран пытался поднять уровень хлора в воде 01.06 06:58   MIGnews.com

Кибератака: Иран пытался поднять уровень хлора в воде

Международные СМИ сообщают о целях иранской кибератаки против системы водоснабжения Израиля в начале апреля.

Работники на одной из муниципальных водонапорных станций в центре Израиля заметили предупреждение в своих компьютерных системах. Вначале все выглядело достаточно безобидно - перестали работать несколько насосов, и такие поломки периодически случаются.

По данным газеты  Financial Times целью атаки было поднять уровень хлора в израильской системе водоснабжения.

Иранский код был послан через серверы в США и Европе, с тем. чтобы скрыть источник его происхождения, и, в конце концов, достиг контрольных систем водонапорной станции, управляющих насосами - так утверждают четыре израильских представителя и один западный источник.

Западный источник утверждает: “Атака была более сложной и продуманной, чем полагают израильтяне”.

Атака должна была заставить автоматически сработать сенсоры безопасности, которые отключили бы поставки воды в десятки тысяч жилых домов.

Источник подчеркивает: “Если бы атака была успешной, тысячи домов могли быть отрезаны от источников водоснабжения - посреди волны жары. В худшем случае, речь могла идти о сотнях пострадавших. Атака была очень близка к успеху. не очень понятно, почему она провалилась”.

Газета также ссылается на иранский источник, отрицающий причастность Ирана к атаке: “Израиль полностью выдумал этот инцидент, с целью получить от Соединенных Штатов деньги на укрепление кибербезопасности. Но американцы - не идиоты. Иран не может политически позволить себе отравить израильских граждан. Даже если Иран попробовал это сделать - где соответствующая израильская реакция?”

На Землю вскоре придет "киберзима", наступление которой произойдет быстрее, чем человечество может себе представить, заявил глава Национального управления кибертехнологий Игаль Унна во время онлайн-конференции Cybertech.

Унна также представил новые подробности попытки хакерской атаки на Израиль со стороны Ирана и о мероприятиях, по его блокировке. Чиновник подчеркнул, что новые попытки Тегерана атаковать гражданскую инфраструктуру Израиля – плохо закончатся для иранцев.

"Май – переломный момент в истории современной кибервойны. Если бы попытка кибератаки гражданской инфораструктуры – синхронной и хорошо организованной атаки – была бы успешной, то на фоне пандемии коронавируса, мы столкнулись бы с очень серьезным ущербом для мирных жителей. В том числе, недостатком воды", - подчеркнул Унна.

По его словам, последствия выброса в воду химических веществ, который мог произойти вследствие взлома, могли быть катастрофическими.


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