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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:02.06 06:00   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Кибератака: Иран пытался поднять уровень хлора в воде Международные СМИ сообщают о целях иранской кибератаки против системы водоснабжения Израиля в начале апреля. Работники одной из муниципальных водонапорных станций в центре Израиля заметили предупреждение в своих компьютерных системах. Вначале все выглядело достаточно безобидно - перестали работать несколько насосов, и такие поломки периодически случаются.

Ганц приказал ЦАХАЛу начинать подготовку к аннексии Министр обороны Бенни Ганц приказал начальнику генерального штаба ЦАХАЛа Авиву Кохави начать подготовку Армии обороны Израиля к применению суверенитета над частями Западного берега.

Сауды и Израиль ведут переговоры о проблеме Храмовой Горы Согласно публикации в Jerusalem Post, Саудовская Аравия и Израиль ведут переговоры, с целью позволить представителям Саудовской Аравии присоединиться к исламскому религиозному фонду Вакф, который контролирует Храмовую гору и Аль-Аксу, согласно сообщению, опубликованному в понедельник Израилем Хайом.

Израиль: школы даже с одним зараженным будут закрыты Министр просвещения Йоав Галант распорядился закрывать на карантин учебные заведения, где коронавирус COVID-19 диагностирован хотя бы у одного человека.

Правительство занялось пятилетним планом для друзов В понедельник, 1 июня, правительство одобрило финансирование пятилетнего бюджетного плана для друзов.


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