Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Кибератака: Иран пытался поднять уровень хлора в воде Международные СМИ сообщают о целях иранской кибератаки против системы водоснабжения Израиля в начале апреля. Работники одной из муниципальных водонапорных станций в центре Израиля заметили предупреждение в своих компьютерных системах. Вначале все выглядело достаточно безобидно - перестали работать несколько насосов, и такие поломки периодически случаются.
Сауды и Израиль ведут переговоры о проблеме Храмовой Горы Согласно публикации в Jerusalem Post, Саудовская Аравия и Израиль ведут переговоры, с целью позволить представителям Саудовской Аравии присоединиться к исламскому религиозному фонду Вакф, который контролирует Храмовую гору и Аль-Аксу, согласно сообщению, опубликованному в понедельник Израилем Хайом.