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СМИ: Эдельштейн запретил чиновникам говорить с прессой | Фото:01.06 20:37   MIGnews.com

СМИ: Эдельштейн запретил чиновникам говорить с прессой

Министр здравоохранения Юли Эдельштейн приказал чиновникам минздрава не давать официальные комментарии средствам массовой информации.

Об этом в понедельник, 1 июня, сообщил 12-й канал.

Уточняется, что причиной такого распоряжения стали внутренние разногласия по поводу изменения политики проведения проверок на коронавирус COVID-19.

В воскресенье Эдельштейн объявил, что отныне получить направления на анализ смогут и здоровые израильтяне, которые находились в тесном контакте с зараженными. Для назначения теста не будет требоваться санкция минздрава, а дать направление сможет каждый семейный врач.

Между тем, некоторые высокопоставленные чиновники в ведомстве рекомендовали не проверять пациентов без симптомов.


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