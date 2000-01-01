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Нетаниягу обсудил с Кушнером план аннексии | Фото:01.06 20:16   MIGnews.com

Нетаниягу обсудил с Кушнером план аннексии

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел переговоры с высшими должностными лицами Соединенных Штатов Америки по поводу плана о применении суверенитета над частями Западного берега.

Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на помощников главы израильского правительства.

В частности, Нетаниягу встретился с советником и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером и посланником Белого дома Ави Берковицем.

Также на переговорах присутствовали посол США Дэвид Фридман и его израильский коллега Рон Дермер. Встреча началась после того, как министр обороны Бенни Ганц встретился с американским дипломатом и отдал приказ Армии обороны Израиля активизировать подготовку, связанную с аннексией.


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