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Ганц приказал ЦАХАЛу начинать подготовку к аннексии | Фото:01.06 18:20   MIGnews.com

Ганц приказал ЦАХАЛу начинать подготовку к аннексии

Министр обороны Бенни Ганц приказал начальнику генерального штаба ЦАХАЛа Авиву Кохави начать подготовку Армии обороны Израиля к применению суверенитета над частями Западного берега.

Об этом говорится в официальном заявлении, обнародованном в понедельник, 1 июня.

По словам Ганца, он также планирует назначить ответственного за координацию между различными правительственными органами, вовлеченными в данный процесс.

Более того, будет сформирована группа, которая "объединит все рекомендации для дипломатических усилий", которые стоят на повестке дня "на палестинской арене".

Представители минобороны высказывали опасение, что осуществление планов Израиля может привести к эскалации насилия в Иудее и Самарии.

Министр обороны провел переговоры с послом Соединенных Штатов Америки Дэвидом Фридманом, в ходе которых поднимался вопрос о региональных проблемах на фоне подготовки к применению суверенитета.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу сообщал, что целевой датой для начала распространения суверенитета Израиля на территории Иудеи и Самарии является 1 июля.

Между тем, как стало известно, глава правительства держит в секрете соответствующий план. По информации израильских СМИ, никто, кроме ближайших к Нетаниягу высокопоставленных чиновников, вовлеченных в процесс, не знают его детали.


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