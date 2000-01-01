01.06 17:16 MIGnews.com
Ганц обсудил с послом США подготовку к аннексии
В понедельник, 1 июня, сменный премьер-министр и министр обороны Бенни Ганц провел переговоры с послом Соединенных Штатов Америки Дэвидом Фридманом.
Об этом сообщают израильские СМИ.
Стороны обсудили региональные проблемы на фоне подготовки к распространению израильского суверенитета над частями Западного берега.
Ранее в этот же день, высокопоставленный чиновник из Объединенных Арабских Эмиратов призвал Израиль отказаться от реализации плана по аннексии.
"Продолжающиеся разговоры Израиля об аннексии палестинских территорий должны прекратиться", - говорил министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш.
Поделиться
Все по теме
Комментарии