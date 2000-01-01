01.06 17:16 MIGnews.com

Ганц обсудил с послом США подготовку к аннексии

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В понедельник, 1 июня, сменный премьер-министр и министр обороны Бенни Ганц провел переговоры с послом Соединенных Штатов Америки Дэвидом Фридманом.Об этом сообщают израильские СМИ.Стороны обсудили региональные проблемы на фоне подготовки к распространению израильского суверенитета над частями Западного берега.Ранее в этот же день, высокопоставленный чиновник из Объединенных Арабских Эмиратов призвал Израиль отказаться от реализации плана по аннексии."Продолжающиеся разговоры Израиля об аннексии палестинских территорий должны прекратиться", - говорил министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш.