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Елизавету II засняли верхом впервые с начала пандемии | Фото:02.06 02:03   MIGnews.com

Елизавету II засняли верхом впервые с начала пандемии

Королева Великобритании Елизавета II показалась на публике впервые с начала пандемии коронавируса, сообщает Reuters. Её сфотографировали во время прогулки верхом по территории Виндзорского замка.

94-летняя королева ехала верхом на 14-летний пони по кличке Фелл.

В последний раз королева была замечена несколько недель назад при переезде из Букингемского дворца в Лондоне в Виндзорскую резиденцию.

Так как Елизавета была вынуждена на время прекратить свои служебные обязанности из-за пандемии, она только единожды созванивалась с премьер-министром Борисом Джонсоном во время его болезни и дважды выступала на ТВ.


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