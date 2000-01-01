Елизавету II засняли верхом впервые с начала пандемии
Королева Великобритании Елизавета II показалась на публике впервые с начала пандемии коронавируса, сообщает Reuters. Её сфотографировали во время прогулки верхом по территории Виндзорского замка.
94-летняя королева ехала верхом на 14-летний пони по кличке Фелл.
В последний раз королева была замечена несколько недель назад при переезде из Букингемского дворца в Лондоне в Виндзорскую резиденцию.
Так как Елизавета была вынуждена на время прекратить свои служебные обязанности из-за пандемии, она только единожды созванивалась с премьер-министром Борисом Джонсоном во время его болезни и дважды выступала на ТВ.