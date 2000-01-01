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Госконтролер рассмотрит решения правительства в пандемию | Фото:01.06 13:44   MIGnews.com

Госконтролер рассмотрит решения правительства в пандемию

Государственный контролер Матаньяху Энгльман сообщил, что проведет проверку решений государственных органов во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает Israel Hayom.

На данный момент в Израиле зарегистрировано 17 000 случаев COVID-19, 284 смертельных исходов, 14 811 выздоровевших. 34 пациента находятся в критическом состоянии.

Энгльман отметил, что его офис собрал всю необходимую информацию о решениях государственных органов по урегулированию кризиса COVID-19. Он также встретился с официальными лицами из ряда министерств.

В официальном письме премьер-министру Биньямину Нетаниягу, чиновник сообщил, что проверка будет касаться межведомственного сотрудничества. Под проверку попадут решения офиса премьер-министра, Службы тыла, министерства здравоохранения, Банка Израиля, аптечных касс и местных советов.


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