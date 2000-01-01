ОАЭ: Израиль должен прекратить разговоры об аннексии
Высокопоставленный чиновник из Объединенных Арабских Эмиратов призвал Израиль отказаться от реализации плана по аннексии частей Западного берега. Об этом сообщает Times of Israel в понедельник, 1 июня.
"Продолжающиеся разговоры Израиля об аннексии палестинских территорий должны прекратиться", - заявил министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш в своем посте в Твиттере.
"Любое одностороннее действие Израиля будет серьезным шагом назад в мирном процессе, исключит палестинскую самоидентификацию и узаконит нарушение международных и арабских договоренностей, направленных на стабильность и мир", - добавил он.
Гаргаш известен как один самых открытых сторонников за нормализацию отношений с Израилем среди стран Персидского залива.
Напомним, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу должен представить план по применению суверенитета над частями Западного берега 1 июля.