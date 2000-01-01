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ОАЭ: Израиль должен прекратить разговоры об аннексии | Фото:01.06 12:44   MIGnews.com

ОАЭ: Израиль должен прекратить разговоры об аннексии

Высокопоставленный чиновник из Объединенных Арабских Эмиратов призвал Израиль отказаться от реализации плана по аннексии частей Западного берега. Об этом сообщает Times of Israel в понедельник, 1 июня.

"Продолжающиеся разговоры Израиля об аннексии палестинских территорий должны прекратиться", - заявил министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш в своем посте в Твиттере.

"Любое одностороннее действие Израиля будет серьезным шагом назад в мирном процессе, исключит палестинскую самоидентификацию и узаконит нарушение международных и арабских договоренностей, направленных на стабильность и мир", - добавил он.

Гаргаш известен как один самых открытых сторонников за нормализацию отношений с Израилем среди стран Персидского залива.

Напомним, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу должен представить план по применению суверенитета над частями Западного берега 1 июля.


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