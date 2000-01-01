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`Отрубить головы семейке Нациньягу на Кикар Цион` 01.06 12:09   MIGnews.com

"Отрубить головы семейке Нациньягу на Кикар Цион"

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу опубликовал в твиттере пост, в котором сообщает об еще одном заявлении, которое он подал на крайне-левых активистов, подстрекающих к расправе над ним и над его семьей.

Нетаниягу пишет: “Несколько дней назад я подал заявление в полицию о серии угроз убийства меня и моей семьи. Сегодня, к несчастью, я вынужден подать еще одно заявление против злодея, который детально описал убийство моей семьи”.

Премьер-министр поместил в своей публикации скриншот угрожающего поста. Его автор пишет: “Я предлагаю сделать следующее: пойти с факелами на Бальфур, поджечь, перекрыть канализацию, поймать свинью и двух его поросят - да, да и того, который постоянно устраивает шоу. Привести их парадом позора на Кикакр Цион и смачно отрубить им всем головы, после чего вывесить тела с балкона на Бальфур. С того самого балкона, с которого Нациньягу “не видел” и “не слышал”.

Нетаниягу задает риторический вопрос: "Когда левые и медиа, ведущие непрерывную кампанию с целью моего свержения осудят подстрекательство против меня и моей семьи?”


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