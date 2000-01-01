01.06 12:09 MIGnews.com

Ниссенкорн прокомментировал спорный закон по коронавирусу

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Министр юстиции Ави Ниссенкорн ("Кахоль Лаван") прокомментировал новый закон по борьбе с коронавирусом, который вызвал споры со стороны общественности.Чиновник заверил, что права граждан нарушаться не будут."Закон по вопросу коронавируса жизненно важен, но защита прав граждан всегда будет в приоритете даже во времена чрезвычайных ситуаций", - написал он в Твиттере."Совместно с моими коллегами по министерству и партнерами в правительствами, я работаю над тем, чтобы ограничить государственные органы во времени и подвергать их критике в парламенте. Право на протест не будет запрещено. Кнессет и суды продолжат свою работу", - добавил Ниссенкорн.Он отметил, что полиция не сможет "произвольно вламываться в дома граждан", но будет наделена полномочиями для проверки соблюдения предписаний министерства здравоохранения.В воскресенье, 31 мая, 13 канал сообщил, что новый закон позволит полиции входить в дома грждан без разрешения суда и применять силу для соблюдения руководящих принципов.