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Две тысячи школьников в Хадере отправлены на карантин 01.06 11:30   MIGnews.com

Две тысячи школьников в Хадере отправлены на карантин

Израильские СМИ сообщают об еще одном случае закрытия школы в Израиле из-за коронавируса.

В междисциплинарной школе Хадеры одна из учениц определена в качестве носителя коронавируса.

По окончании совещания с участием мэра Хадеры, представителей администрации школы и министерства просвещения было принято решение о том, что школа закрывается, а все ее 2000 учеников отправляются на карантин.

Мэр Хадеры Цви Гендельман заявил: “Мы готовимся к массовому тестированию в школе. Администрация школы будет держать в курсе родителей о процессе тестирования. Когда у нас будут результаты, мы примем решения о том, как будет протекать процесс обучения в ближайшем будущем. Пока мы возвращаемся к дистанционному обучению”.


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