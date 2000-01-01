Две тысячи школьников в Хадере отправлены на карантин
Израильские СМИ сообщают об еще одном случае закрытия школы в Израиле из-за коронавируса.
В междисциплинарной школе Хадеры одна из учениц определена в качестве носителя коронавируса.
По окончании совещания с участием мэра Хадеры, представителей администрации школы и министерства просвещения было принято решение о том, что школа закрывается, а все ее 2000 учеников отправляются на карантин.
Мэр Хадеры Цви Гендельман заявил: “Мы готовимся к массовому тестированию в школе. Администрация школы будет держать в курсе родителей о процессе тестирования. Когда у нас будут результаты, мы примем решения о том, как будет протекать процесс обучения в ближайшем будущем. Пока мы возвращаемся к дистанционному обучению”.