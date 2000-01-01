01.06 11:18 MIGnews.com

Я - пешка: полиция угрожала работнице резиденции премьера

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Итамар Бен-Гвир, адвокат задержанной подразделением по борьбе с коррупцией работницы резиденции премьер-министра, дал интервью радио Решет Бет.Бен-Гвир утверждает, что его клиента вызвали на допрос, нарушив законы. Вечером 30 мая ей позвонили и сказали прибыть на следствие. Она сказала: Хорошо, я только позвоню своему адвокату”. В ответ ей сказали: “Нет, нет, никому не надо звонить”.Работницу допрашивали с 10 вечера до 12 ночи , “в ход пошли различные угрозы”. Следователи угрожали опубликовать все подробности дела в прессе.Бен-Гвир утверждает, что дважды звонил следователю - и тот дважды бросал трубку.Работница продолжает настаивать на том, что все данные ею показания - верны, и что она не давала ложных показаний в пользу Сары Нетаниягу. Она отвергла утверждения полиции о том, что она дала показания в пользу супруги премьера, потому что “хотела вернуться на работу в резиденцию”. Это - ложь, поскольку на момент дачи показаний она и так работала в резиденции.Работница говорит: “Я чувствую себя пешкой в руках следователей Лахав 433”.Бен-Гвир подчеркнул: “Смотрите, я из числа тех, кто из-за Нетаниягу не оказался в Кнессете. Но я чувствую, что с ее помощью пытаются подкопать под Нетаниягу, ищут показания против него. Я, как адвокат, не помню, чтобы за 30 лет полиция начала расследовать вопрос о даче ложных показаний в гражданском процессе. Она говорит: Я - пешка, вы ищите компромат на Нетаниягу, на Сару. Оставьте меня в покое!”Работнице сказали: “Не говори ни с кем, не смей говорить с журналистами!” Бен Гвир комментирует: “Я спрашиваю: А чего вы так там боитесь, в Лахав 433, чего скрываете?”