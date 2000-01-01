01.06 10:33 MIGnews.com

Нетаниягу держит план аннексии в секрете - даже от Ганца

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу держит в секрете план по применению суверенитета над частями Западного берега за месяц до его публикации, пишет Аруц Шева.Никто, кроме ближайших к Нетаниягу высокопоставленных чиновников, вовлеченных в процесс, не знают детали плана. В том числе, границы Израиля. Премьер-министр представит его правительству 1 июля.В отчете говорится, что только Нетаниягу и два чиновника из "Ликуда" имеют доступ к картам - спикер Кнессета Ярив Левин и Ронен Перец, глава офиса премьер-министра.Отмечается, что даже министр обороны Бенни Ганц не знаком с деталями плана. Также, доступа к нему не имеют министерства обороны, юстиции и иностранных дел, а кроме того служба Шин Бет.Ранее, министр Зеев Элкин заявлял, что команда по составлению карты аннексии может быть не готова к 1 июля, что приведет к необходимости отложить процесс применения суверенитета.