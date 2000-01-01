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Нетаниягу держит план аннексии в секрете - даже от Ганца | Фото:01.06 10:33   MIGnews.com

Нетаниягу держит план аннексии в секрете - даже от Ганца

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу держит в секрете план по применению суверенитета над частями Западного берега за месяц до его публикации, пишет Аруц Шева.

Никто, кроме ближайших к Нетаниягу высокопоставленных чиновников, вовлеченных в процесс, не знают детали плана. В том числе, границы Израиля. Премьер-министр представит его правительству 1 июля.

В отчете говорится, что только Нетаниягу и два чиновника из "Ликуда" имеют доступ к картам - спикер Кнессета Ярив Левин и Ронен Перец, глава офиса премьер-министра.

Отмечается, что даже министр обороны Бенни Ганц не знаком с деталями плана. Также, доступа к нему не имеют министерства обороны, юстиции и иностранных дел, а кроме того служба Шин Бет.

Ранее, министр Зеев Элкин заявлял, что команда по составлению карты аннексии может быть не готова к 1 июля, что приведет к необходимости отложить процесс применения суверенитета.


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