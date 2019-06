01.06 07:25 MIGnews.com

Один из руководителей лейбористов отстранен из-за Израиля

Британская лейбористская партия отстранила одного из своих высших должностных лиц после того, как он обвинил израильское посольство в "разжигании" антисемитских исков против лидера партии Джереми Корбина.Об этом в субботу, 1 июня сообщает The Times of Israel Как пишет газета Jewish News of London, Питер Уиллсман, член Национального исполнительного комитета партии, был отстранен от работы в пятницу утром.Причиной стала запись комментариев, которые он сделал в январе на встрече в Оксфорде с американо-израильским автором Тувией Тененбомом."Люди, которые делают это в лейбористской партии, - имеют связи. Один из них точно косвенно работает на посольство Израиля", - сказал Уиллсман о тех, кто изнутри подвергает критике партийный антисемитизм. "Очевидно, что я не хотел бы на этот счет беспокоиться, но я предполагаю, что именно они подстрекают".Уиллсман также назвал вмешательством Израиля письмо, написанное 68 раввинами в прошлом году, в котором говорится, что лейбористы решили игнорировать еврейскую общину.