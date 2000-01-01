OIC призвала страны перенести свои посольства из Иерусалима
Лидеры 56 исламских государств в субботу, 1 июня, осудили страны, приняли "незаконное и безответственное решение" признать Иерусалим столицей Израиля.
В совместном заявлении, принятом в конце саммита Организации исламского сотрудничества, состоялся в Мекке, мусульманские страны призвали государства, перенесли свои посольства в Иерусалим, переосмыслить этот шаг.
Это сочли "серьезным нарушением международного права и международной законности", говорится в заявлении, пишет Middleeasteye.
"Палестинский народ имеет право на достижения своих неотделимых национальных прав, включая их право на самоопределение и право на создание независимого и суверенного палестинского государства", - отметили лидеры мусульманских государств.