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OIC призвала страны перенести свои посольства из Иерусалима 01.06 18:58   MIGnews.com

OIC призвала страны перенести свои посольства из Иерусалима

Лидеры 56 исламских государств в субботу, 1 июня, осудили страны, приняли "незаконное и безответственное решение" признать Иерусалим столицей Израиля.

В совместном заявлении, принятом в конце саммита Организации исламского сотрудничества, состоялся в Мекке, мусульманские страны призвали государства, перенесли свои посольства в Иерусалим, переосмыслить этот шаг.

Это сочли "серьезным нарушением международного права и международной законности", говорится в заявлении, пишет Middleeasteye.

"Палестинский народ имеет право на достижения своих неотделимых национальных прав, включая их право на самоопределение и право на создание независимого и суверенного палестинского государства", - отметили лидеры мусульманских государств.


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