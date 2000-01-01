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В Иране требуют заменить женщин на телевидении мужчинами | Фото:02.06 01:19   MIGnews.com

В Иране требуют заменить женщин на телевидении мужчинами

Представитель Высшего руководителя Ирана Али Хаменеи в провинции Хорасан-Резави аятолла Ахмад Аламолхода требует заменить женщин на телевидении мужчинами.

Об этом в субботу, 1 июня сообщило новостное агенство Исламской Республики IRNA.

"В некоторых государственных вещательных программах можно использовать мужчин вместо женщин. Нет необходимости обязательно назначать женщину ведущей программы", - иранский богослов.

Стоит отметить, что ранее Ахмад Аламолхода неоднократно выступал с подобными заявлениями.

"Враги лидера Али Хаменеи, согласно Корану, принадлежат к партии сатаны ... Наша война в мире - это война против противников господства Верховного лидера", - процитировало государственное телевидение цитату из его речи.


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