В Иране требуют заменить женщин на телевидении мужчинами
Представитель Высшего руководителя Ирана Али Хаменеи в провинции Хорасан-Резави аятолла Ахмад Аламолхода требует заменить женщин на телевидении мужчинами.
Об этом в субботу, 1 июня сообщило новостное агенство Исламской Республики IRNA.
"В некоторых государственных вещательных программах можно использовать мужчин вместо женщин. Нет необходимости обязательно назначать женщину ведущей программы", - иранский богослов.
Стоит отметить, что ранее Ахмад Аламолхода неоднократно выступал с подобными заявлениями.
"Враги лидера Али Хаменеи, согласно Корану, принадлежат к партии сатаны ... Наша война в мире - это война против противников господства Верховного лидера", - процитировало государственное телевидение цитату из его речи.