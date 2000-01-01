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Ливанский спикер рассказал антисемитскую шутку | Фото:01.06 12:05   MIGnews.com

Ливанский спикер рассказал антисемитскую шутку

Спикер ливанского парламента рассказал антисемитскую шутку во время интервью, отметив, что израильтяне любят свою землю меньше, чем ливанцы, потому что они держатся подальше от границы.

Об этом стало известно The Times of Israel.

Набих Берри отметил, что "с ливанской стороны вы увидите своими глазами, насколько наша земля нам дорога". "Вы увидите, где мы находимся, мы строим свои дома, строим их прямо на границе, и мы не боимся, потому что это наша земля", - подчеркнул он.

Свои расистские комментарии Берри сделал во время интервью газете "Аль-Джумхурия", опубликованном в среду.

На вопрос, почему Израиль согласился на этой неделе провести процесс демаркации своей морской границы с Ливаном - процесс, имеющий последствия для морских запасов природного газа Израиля, - Берри ответил: "Если вы видите беременную женщину, подойдите поближе к ней и подбросьте кусок золота рядом с ней или у ее ног. Если плод прыгает из чрева своей матери и хватает золота, вы знаете, что он еврей".


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