Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Борьба с антисемитизмом стала приоритетом для Нидерландов | Фото:01.06 11:51   MIGnews.com

Борьба с антисемитизмом стала приоритетом для Нидерландов

Правительство Нидерландов выделило 3,35 миллионов долларов на борьбу с антисемитизмом, что по мнению властей является национальным приоритетом.

Об этом в субботу, 1 июня сообщает The Times of Israel.

Финансирование, выделенное ранее на этой неделе в ходе бюджетных переговоров между членами правящей коалиции, определило борьбу с антисемитизмом как ключевой момент, требующий внимания правительства, наряду с образованием, интеграцией иммигрантов и другими важными вопросами.

По инициативе партии Христианского союза, этот шаг следует за интенсивным освещением в голландских СМИ опасений евреев о преследовании и насилии, в основном со стороны иммигрантов из арабских или мусульманских стран.

Ранее правительство не выделяло единовременной суммы на борьбу с антисемитизмом, а только на конкретные вопросы, связанные с ним, такие как безопасность в еврейских учреждениях.

В среду сотни протестующих собрались перед парламентом Нидерландов в Гааге, чтобы выразить протест против антисемитизма.

В начале этого месяца еврейская организация CIDI запустила веб-сайт, посвященный мониторингу антисемитизма, на площади Дам в Амстердаме, мемориале жертв Второй мировой войны, где в последние годы активисты, выступавшие за бойкот Израиля, столкнулись со сторонниками Еврейского Государства.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:24
Эр-Рияд: Мы поддерживаем создание "Палестины"
12:05
Ливанский спикер рассказал антисемитскую шутку
10:25
260 тысяч мусульман мирно молились в мечети Аль-Акса
09:52
Насралла пригрозил наладить производство высокоточных ракет
09:25
В США Палестинец-водитель Uber выгнал из машины двух евреек
09:05
Исламский джихад грозится выпустить тысячи ракет по Израилю
08:45
Задержан мужчина, финансировавший возвращение боевиков ИГ
08:05
Злоумышленник расстрелял в Вирджинии 12 человек
07:46
В Израиле открыта станция ​​Мазкерет-Батья
07:25
Один из руководителей лейбористов отстранен из-за Израиля
07:09
Президент Мексики заявил, что преодолеет угрозы Трампа
03:02
Роберт Паттинсон согласился на роль Бэтмена
02:24
Социальная сеть удалила страницу конкурса "Мисс Гитлер"
01:21
Впервые в Великобритании заработала сеть 5G
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus