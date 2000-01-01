Борьба с антисемитизмом стала приоритетом для Нидерландов

Финансирование, выделенное ранее на этой неделе в ходе бюджетных переговоров между членами правящей коалиции, определило борьбу с антисемитизмом как ключевой момент, требующий внимания правительства, наряду с образованием, интеграцией иммигрантов и другими важными вопросами.
По инициативе партии Христианского союза, этот шаг следует за интенсивным освещением в голландских СМИ опасений евреев о преследовании и насилии, в основном со стороны иммигрантов из арабских или мусульманских стран.
Ранее правительство не выделяло единовременной суммы на борьбу с антисемитизмом, а только на конкретные вопросы, связанные с ним, такие как безопасность в еврейских учреждениях.
В среду сотни протестующих собрались перед парламентом Нидерландов в Гааге, чтобы выразить протест против антисемитизма.
В начале этого месяца еврейская организация CIDI запустила веб-сайт, посвященный мониторингу антисемитизма, на площади Дам в Амстердаме, мемориале жертв Второй мировой войны, где в последние годы активисты, выступавшие за бойкот Израиля, столкнулись со сторонниками Еврейского Государства.