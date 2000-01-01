01.06 09:42 MIGnews.com

Борьба харедим против призыва: убивайте командиров и женщин

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На праздник Шавуот в ультра-ортодоксальных кварталах Иерусалима был распространен анонимный пасквиль с призывами убивать солдат, командиров и женщин-военнослужащих ЦАХАЛа.Автора подстрекательского плаката призывал молодых ортодоксов, получивших повестки о призыве “браться за оружие” и убивать всех причастных к призыву.В пасквиле говорится: “Если вас насильно забрали в армию уничтожения, сделайте следующее: Возьмите винтовку, которую вам дадут, убейте каждую женщину-солдата, убейте всех командиров, убивайте каждого, кто соблазняет других идти в армию”.Авторы листовки даже призывают совершать “насильственно призванных” самоубийство, потому что их ждет “лучший мир”.