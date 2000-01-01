Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Борьба харедим против призыва: убивайте командиров и женщин 01.06 09:42   MIGnews.com

Борьба харедим против призыва: убивайте командиров и женщин

На праздник Шавуот в ультра-ортодоксальных кварталах Иерусалима был распространен анонимный пасквиль с призывами убивать солдат, командиров и женщин-военнослужащих ЦАХАЛа.

Автора подстрекательского плаката призывал молодых ортодоксов, получивших повестки о призыве “браться за оружие” и убивать всех причастных к призыву.

В пасквиле говорится: “Если вас насильно забрали в армию уничтожения, сделайте следующее: Возьмите винтовку, которую вам дадут, убейте каждую женщину-солдата, убейте всех командиров, убивайте каждого, кто соблазняет других идти в армию”.

Авторы листовки даже призывают совершать “насильственно призванных” самоубийство, потому что их ждет “лучший мир”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:44
Кахлон встретился с "премьер-министром" ПА
10:07
Попытка теракта в Самарии. Ранен солдат
10:06
В Мево Дотан ранен солдат ЦАХАЛа
09:27
Мечеть Манчестера отказывается хоронить террориста Абеди
09:17
Элькин: Трамп говорит на языке Обамы
08:45
Эли Ишай стал "запасным аэродромом" ШАСа
08:27
Правительство Британии примет крупнейший шабаш антисемитов
07:50
Генсек ООН: Отрицание Израиля – антисемитизм
07:17
Голаны: перебежчик депортирован в Сирию
06:45
Яхимович требует перевыборов главы Гистдрута в суде
05:54
В мире появится первая некурящая армия
04:42
Из-за недостатка заключенных в Нидерландах закроют тюрьмы
02:27
Полуголый британец печет торты для своих подписчиц  
01:38
Северная Корея создала свой собственный IPad
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus