01.06 08:45 MIGnews.com

Эли Ишай стал "запасным аэродромом" ШАСа

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На фоне нового скандала, в эпицентре которого оказался глава министерства внутренних дел Израиля Арье Дери, его партия ШАС начала переговоры с кандидатом на место лидера, а именно – предшественником опального министра Эли Ишаем. Об этом на этой неделе сообщила газета "Едиот Ахронот".Напомним, что Дери подозревается в отмывании денежных средств, мошенничестве, краже посредством третьих лиц, фальшивой регистрации предприятия, уклонении от уплаты налогов и нарушении оказанного общественного доверия. В частности, полиция интересуется возможными нарушениями законодательства о недвижимости при строительстве его виллы в Сафсуфа и "откатами" при пожертвованиях в благотворительный фонд его жены "Мифалот Симха".В то же время "Аруц Шева" приводит слова своего источника в ШАСе, который утверждает, что "поддержка лидерства Дери является абсолютной, и нет сценария, при котором он может перестать возглавлять партию".Эли Ишай комментировать эти слухи отказался.Напомним, что на последних досрочных парламентских выборах он баллотировался как лидер партии "Яхад", однако преодолеть проходной барьер его политсиле не удалось.