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Генсек ООН: Отрицание Израиля – антисемитизм | Фото: International Maritime Organization/Flickr01.06 07:50   MIGnews.com

Генсек ООН: Отрицание Израиля – антисемитизм

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в беседе с руководством Центра Симона Визенталя признал юдофобией отрицание права Израиля на существование, о чем заявили в самом Центре.

В ходе встречи, состоявшейся в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на этой неделе, генсек отверг усилия отдельных государств и организаций по уничтожению истории евреев на Святой Земле, но в то же время не признал Иерусалимом столицей Еврейского государства.

"Историю нужно уважать. Иерусалим является священным городом трех религий", - приводятся слова Гутерриша в пресс-релизе Центра Симона Визенталя о встрече.

Напомним, что "культурное подразделение" ООН – ЮНЕСКО – уже приняло не одну резолюцию с отрицанием связей Иерусалима с евреями и Израилем. Сам Гутерриш высказывался против этих инициатив.

Эта тема, а также проблематика достижения мира на Ближнем Востоке, всемирный терроризм и ООН в противодействии антисемитизму в Европе, также обсуждались на встрече. Руководитель и основатель Центра раввин Марвин Хиер призвал генсека ООН объявить терроризм преступлением против человечества.

"Для преступников и сторонников таких терактов, как недавняя кровавая бойня на концерте в Манчестере, должны быть реальные последствия. Англия и ООН должны заявить, что эта трагедия является преступлением против человечества", - сказал он.

На это Гуттериш пообещал реформировать агентства ООН, чтобы лучше справиться с этой проблемой, признав неэффективность нынешней модели из 38 отдельных организаций, работающих над этим вопросом.

Также он назвал преградой к миру ХАМАС и, в частности, его устав и теракты. Гуттериш признал, что ХАМАС пользовался ООН и пообещал не дать Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA) превратиться в инструмент группировки.
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