02.06 04:32 MIGnews.com

Вануату признала Иерусалим столицей Израиля

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Небольшая тихоокеанская островная нация Вануату признала Иерусалим столицей Израиля, как сообщает в эксклюзивном интервью Israel Hayom.Это решение последовало за принятием Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры проамериканской резолюции в октябре 2016 года, в которой отрицаются еврейские связи с Храмовой горой.Эта резолюция привела к жесткому израильскому ответу с посланием государствам-членам ООН, которые не выступали против резолюции, который в последнее время стал давать положительные результаты. Нижняя палата чешского парламента приняла две про-израильские резолюции, в которых содержится призыв к правительству признать Иерусалим столицей Израиля.Президент Вануату Болдуин Лонсдейл, евангельский христианин, который имеет прочную связь с еврейским народом и Израилем, недавно совершил аналогичный шаг.Во время встречи с почетным консулом Вануату в Израиле поднялся вопрос о голосовании ЮНЕСКО. Лонсдейл сказал на встрече, что ему было жаль слышать, как прошло голосование.Позднее Лонсдейл подписал документ, в котором говорится, что Иерусалим следует признать столицей Израиля и осудить резолюцию ЮНЕСКО.